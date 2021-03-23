В компании FAW рассказали о сертификации кроссовера Bestune T77

Летом на российском рынке стартуют продажи нового кроссовера FAW Bestune T77. В связи с этим китайский автопроизводитель заканчивает сертификацию данной модели, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, модель FAW Bestune T77 представляет собой среднеразмерный городской кроссовер, который известен в Китае и ряде других стран как FAW T77. На нашем рынке марка FAW представлена двумя кроссоверами – Х40 и Х80. А модель T77 будет находится между ними.

Так, длина FAW Bestune T77 составляет 4525 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1615 мм, колесная база – 2700 мм. Для российского рынка кроссовер будет оснащен передним приводом и 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 169 л.с. Что касается коробок передач, то их будет две на выбор – 6-ступенчатая механическая и 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением.

В пресс-службе китайского автопроизводителя отмечают, что комплектации и цены FAW Bestune T77 будут объявлены ближе к старту продаж. При этом ее появление на российском авторынке позволит усилить позиции FAW.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за первые два месяца 2021 года в России было реализовано 187 новых автомобилей FAW. Это на 78% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом по показателю роста китайский производитель уступает лишь Chery (подробности – здесь).

Полный список дилеров FAW (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: FAW