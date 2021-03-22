Nissan отзывает в России около 4,5 тысячи кроссоверов Pathfinder

Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» объявила об отзыве 4448 кроссоверов Nissan Pathfinder, изготовленных с 4 августа 2014-го по 23 декабря 2016 года. Причины отзыва: обнаружено, что со временем реле стоп-сигналов может замкнуть в положении ВКЛ из-за вибраций, возникающих при определенных условиях движения. Если реле замыкается в положении ВКЛ, стоп-сигналы могут продолжать гореть, когда тормоза не задействованы, при этом водителю автомобиля может быть доступна только ограниченная мощность двигателя. Кроме того, у клиента может появиться возможность вывести автомобиль из режима «Паркинг» или запустить двигатель, не нажимая на педаль тормоза, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях, попадающих под отзывную кампанию, будет произведена замена реле стоп-сигнала на деталь нового образца, проверка и, при необходимости, регулировка состояния переключателей стоп-сигнала и положения педали тормоза. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в мае 2020-го компания Nissan объявила о намерении реструктурировать бизнес в России и полностью обновить модельную линейку в ближайшие четыре года. Основное внимание будет уделено обновлению моделей в сегментах B-SUV, C-SUV и D-SUV. На рынок будут выведены обновленные варианты уже представленных в российской линейке Nissan кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano, а также новые модели. В частности, в конце 2021 года в нашей стране появится среднеразмерный внедорожник Nissan Pathfinder нового поколения, который будет поставляться в нашу страну по импорту. Также компания Nissan рассматривает возможность появления в России внедорожника Patrol следующего поколения. Кроме того, впервые Nissan представит на российском рынке свою новинку в сегменте электромобилей – новый электрический купе-кроссовер Nissan Ariya. Главной движущей силой для реализации будущего плана станут производственные мощности и Исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге, которые позволяют выпускать автомобили, полностью соответствующие предпочтениям российских покупателей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2021 года российские дилеры Nissan реализовали 8022 автомобиля, что на 25% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 3,7% против 4,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.