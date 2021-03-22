КАМАЗ выпустил первый электробус-гармошку

КАМАЗ разработал и выпустил сочлененный низкопольный электробус особо большого класса. Серийное производство новой модели стартует с 2022 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Электробус-гармошка КАМАЗ-6292 разработан инженерами Научно-технического центра «КАМАЗа» по специальному заказу ГУП «Мосгортранс». Как сообщил главный конструктор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Эдуард Данилов, в ближайшее время готовый опытный образец будет передан в Москву для проведения тестовых испытаний. Одобрение типа транспортного средства планируется получить в августе этого года.

Сочлененный электробус КАМАЗ-6292, как и его предшественники, пополняет запас энергии с помощью ультрабыстрых зарядных станций. При этом все удобные элементы, которыми оснащен электробус КАМАЗ-6282, сохранятся и в сочлененной модели. Общая пассажировместимость – 135 человек, мест для сидения – 48, также предусмотрено четыре места для лиц приоритетной категории. Габаритные размеры электробуса-гармошки КАМАЗ 18725х3260х2550мм, полная масса – 28 тыс. кг. Новый транспорт, как и прежде, будет оборудован камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией, будет установлена полностью обновленная система климат-контроля, останутся и востребованные среди московских пассажиров USB-разъемы для зарядки телефонов.

Как рассказали в столичном Дептрансе, подобные машины планируется запустить на самых загруженных маршрутах города. В настоящее время московских пассажиров перевозят 400 электробусов «КАМАЗ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Нефтекамский автозавод ведет модернизацию автобусного производства, в результате которого удалось увеличить производительность с четырех до девяти автобусов в сутки. В планах – довести годовой объем выпуска до трех тысяч единиц в год. Суммарный объем инвестиций в проект составит 4 млрд рублей.

В 2021 году «НЕФАЗ», который в прошлом году выпустил 200 электробусов, планирует увеличить их производство в два раза. Вместе с тем уже заканчивается реконструкция Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ), который станет сборочной площадкой электробусов в Москве. Предприятие мощностью 450 электробусов в год планирует начать тестовую сборку в марте этого года. В настоящее время ведется набор персонала.

Кроме того, Нефтекамский автозавод реализует программу, предусматривающую дальнейшее развитие инновационного транспорта. Например, в рамках этого направления уже спроектирован 9-метровый электробус, а 18-метровый собран и проходит испытания. В свою очередь, КАМАЗ планирует в будущем поставлять пассажирский транспорт в Европу – необходимую для этого сертификацию компания рассчитывает пройти в 2021 году.

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