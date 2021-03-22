BMW рассказал о разработке новых электромобилей

Баварский автоконцерн BMW Group к 2023 году планирует иметь около десяти электрических моделей в линейке. В 2021 году на рынке уже представлены электромобили BMW i3, BMW iX3 и MINI SE. Вскоре к ним присоединятся BMW iX и четырехдверное купе BMW i4, выход которого состоится на три месяца раньше запланированного срока, сообщает пресс-служба баварской марки.

В ближайшие годы появятся полностью электрические версии BMW 5 серии и BMW X1, за которыми последуют электрические BMW 7 серии и преемник MINI Countryman. Благодаря этой стратегии к 2023 году электромобили BMW Group будут представлены в почти 90% рыночных сегментов. «Мы сознательно расширяем линейку электромобилей вместо того, чтобы оставлять их нишевыми продуктами», – заявил председатель правления BMW AG Оливер Ципсе.

К 2025 году поставки электромобилей будут расти в среднем более чем на 50% в год – более чем в 10 раз по сравнению с 2020 годом. А к концу 2025 года BMW Group поставит клиентам около 2 млн электромобилей. К 2030 году на электромобили будет приходиться не менее 50% мировых поставок BMW Group. Каждая модельная линейка будет включать электрическую версию.

Ожидается, что в период с 2025 по 2030 год число поставляемых электромобилей BMW Group будет ежегодно расти в среднем на 20%. Важную роль сыграет прогресс каждого из регионов в расширении зарядной инфраструктуры. К этому моменту в каждом сегменте рынка, в котором присутствует BMW Group, будет представлен как минимум один электромобиль. Ряд сегментов может даже состоять только из электромобилей. В течение следующих 10 лет ожидается, что по дорогам мира будет ездить около 10 млн электромобилей BMW Group.

Что касается бренда MINI, уже в 2025 году будет представлена последняя модель MINI с двигателем внутреннего сгорания, все последующие новые модели станут сугубо электрическими. А к 2027 году не менее половины проданных MINI будут электромобилями. К началу 2030-х годов весь модельный ряд MINI будет полностью электрическим, и при этом сохранит свое присутствие во всех регионах мира.

Преемник MINI Countryman в версиях с ДВС и электрической силовой установкой будет выпускаться на заводе в Лейпциге с 2023 года. Грядущие электромобили MINI будут основаны на новой архитектуре, а совместное с Great Wall Motor производство будет налажено в 2023 году в Китае.

В 2020 году по всему миру было продано 192662 электрифицированных и полностью электрических моделей BMW Group (+31,8%). Поставки электромобилей выросли на 13%. В Европе доля электрифицированных моделей в общем объеме поставок составляет 15%.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: BMW