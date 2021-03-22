В России с 1 мая изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом

С 1 мая 2021 года россияне смогут покупать или продавать автомобили с пробегом через портал «Госуслуги». Соответствующий законопроект подготовило Министерство цифрового развития РФ, сообщает портал Motor.ru.

Оформить сделку по купле-продаже автомобиля через «Госуслуги» смогут только физические лица. Для этого продавцу необходимо загрузить на сайт весь пакет документов – паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (при наличии) – и подать соответствующее заявление. Подписать документы стороны смогут удаленно посредством электронной цифровой подписи. Также в онлайн-формате будет подаваться заявление в ГИБДД. Отмечается, что продавец сможет отдельно указать, готов ли он продать номера вместе с автомобилем или хочет сохранить государственный регистрационный знак себе. Для сохранения номеров собственнику придется заполнить отдельную форму.

Сегодня, напомним, для продажи автомобиля используются бумажные ДКП (заполняются на компьютере или от руки), их нотариальное заверение необязательно. С запуском сервиса электронных ДКП через портал госуслуг участникам сделки не надо будет ничего заполнять: информация в поля договора попадет автоматически из баз данных, документ подписывается электронной подписью. Электронный ДКП также позволит ГИБДД направлять штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью камер, сразу новому владельцу, даже если он еще не успел перерегистрировать автомобиль на себя в течение 10 дней.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2021 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 403,5 тыс. единиц (-1%). По итогам двух месяцев нынешнего года динамика рынка также отрицательная: объем купленных легковых автомобилей с пробегом составил 768,7 тыс. штук, что на 0,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Как отмечают эксперты, большая часть рынка легковых автомобилей с пробегом в России происходит «из рук в руки».

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