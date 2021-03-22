Volkswagen объявил цены на футбольную спецверсию Polo

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на лифтбек Polo в специальной версии Football Edition, которая приурочена к предстоящему чемпионату по футболу УЕФА Евро 2020. В продажу автомобили в данном исполнении поступят в апреле 2021 года, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Стоимость новинки с 110-сильным двигателем в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач составит 1 млн 129 тыс. 900 рублей, в паре с 6-диапозонным «автоматом» – 1 млн 179 тыс. 900 рублей, а при выборе версии с двигателем 125 л.с. в сочетании с 7-АКП цена будет равна 1 млн 227 тыс. 900 рублей.

Экстерьер футбольной версии отличают накладки на передние пороги Football Edition, а также специальный значок Football Edition на крышке багажника. Интерьер и функциональное оснащение нового исполнения модели дополнены передним центральным подлокотником, салонными ковриками с логотипом EURO 2020, камерой заднего вида, а также мультимедиа-системой с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой функций Bluetooth/App-Connect и шестью динамиками, USB-разъемами для задних пассажиров.

Кроме того, для всех клиентов, сделавших выбор в пользу исполнения Football Edition, предусмотрен специальный комплект болельщика, в который входят рюкзак, шарф болельщика, грим и мишка-болельщик.

Фото: Volkswagen