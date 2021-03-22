Названа дата премьеры кроссвэна KIA Carnival в России

Премьера нового кроссвэна KIA Carnival в России состоится 29 марта 2021 года в формате онлайн-трансляции на официальном канале KIA Motors Russia & CIS в YouTube. В рамках презентации будет объявлена также подробная информация о российских комплектациях и ценах модели, сообщает пресс-служба корейской марки.

Напомним, производство кроссвэна KIA Carnival уже налажено на калининградском заводе «Автотор». Новинка будет доступна с бензиновым (3,5 л) и дизельным (2,2 л) двигателями семейства Smartstream, 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и приводом на переднюю ось, сообщает пресс-служба корейской марки.

Ранее была названа цена на KIA Carnival в комплектации Comfort с дизельным двигателем 2.2 CRDi и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач – 2 млн 599 тыс. 900 рублей. В эту версию входят светодиодные фары, мультимедийная система с 8 дюймовым экраном, задние датчики парковки и 17-дюймовые колесные диски. Начиная с этой комплектации, кроссвэн оснащается также специально предусмотренным для российского рынка пакетом «Теплые опции», в который включен электроподогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателей и передних сидений.

По сравнению с предшественником габаритная длина нового Carnival увеличилась на 40 мм (до 5155 мм), задний свес – на 30 мм (до 1130 мм), что позволило обеспечить больший простор для пассажиров заднего ряда и при этом сохранить лучший в классе объем багажного отсека. Дорожный просвет у KIA Carnival равен 182 мм.

Что касается внешнего вида нового KIA Carnival, переднюю часть автомобиля отличает классическая форма решетки радиатора KIA «улыбка тигра» (tiger nose), объединенная с высокотехнологичными фарами. При взгляде на автомобиль сбоку бросается в глаза ярко выраженная «поясная» линия, протянувшаяся по всей длине кузова и соединяющая фары и задние фонари. Стойка крыши за задними дверями выполнена в виде характерного «плавника», причем его хромированное покрытие переходит и на широкую полосу, опоясывающую всю корму.

Салон нового KIA Carnival получил панорамный сенсорный дисплей с тактильной обратной связью в центре передней панели, а также продуманную компоновку и комфортную посадку на трех или даже четырех рядах сидений.

Фото: KIA