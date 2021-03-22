BMW сократит модельный ряд российской сборки

Компания BMW отказывается от производства пяти моделей на калининградском заводе «Автотор» из-за экономической нецелесообразности. В результате предприятие будет выпускать в 2021 году лишь три модели BMW, а общий объем составит примерно 12 тыс. машин, сообщил председатель совета директоров «Автотор Холдинг».

По данным издания «Авторевю», уже в апреле на конвейере «Автотора» останутся только большие кроссоверы BMW X5, X6 и X7. Все остальные модели будут полностью переведены на импорт – это седаны 5-й и 7-й серий, а также кроссоверы X1, X3 и X4. Более того, даже для семейства X5/X6/X7 зарезервирована возможность поставки любой из версий напрямую с американского завода, то есть впоследствии BMW может полностью свернуть российскую сборку.

Таким образом, автомобили BMW скоро могут заметно подорожать – если, конечно, российское представительство не договорится со штаб-квартирой о выгодных закупочных ценах на машины в фиксированных комплектациях, как это было с калининградскими автомобилями. А ведь именно выгодные цены на машины местной сборки и их доступность на дилерских складах позволили BMW в последние два года удерживать лидерство по объему продаж в российском премиум-сегменте. На локализованные автомобили приходилась почти половина продаж марки BMW в нашей стране.

Между тем, еще не так давно компания BMW вынашивала планы строительства собственного завода в России, но специнвестконтракт, переданный на рассмотрение в Минпромторг, так и не был подписан. Стороны не сошлись в условиях работы, после чего в компании BMW полностью исключили возможность строительства локального завода. Участвовать в СПИКе, который заключил «Автотор», баварский концерн тоже не стал.

Все эти годы автомобили BMW выпускали на «Автоторе» по технологиям SKD (крупноузловая сборка) и MKD (мелкоузловая сборка). Максимальный уровень локализации, на который могут пойти в BMW, – это сварка и окраска кузовов (CKD), но для выгодной работы по СПИКу этого недостаточно. Правительство заинтересовано еще и в локализации компонентов, а с тем объемом продаж, который есть у BMW (около 40 тыс. автомобилей в год), производство комплектующих в России экономически нецелесообразно: как уверяют в компании, себестоимость автомобилей от этого только вырастет, да и производителям компонентов такие объемы выпуска неинтересны.

Какие еще модели BMW и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: BMW