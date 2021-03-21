Рынок электромобилей с пробегом в феврале вырос на 43%

В феврале российский рынок новых электрокаров вырос в 5 раз, однако и на вторичном рынке ситуация в этом сегменте складывалась довольно интересно. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в последний зимний месяц жители нашей страны приобрели 386 электромобилей с пробегом, что на 43% больше, чем в феврале 2020 года.

Львиная доля предпочтений (86%) здесь пришлась на модель Nissan Leaf, перепродажи которой составили 332 единицы. Кроме этого, в феврале россияне приобрели 16 подержанных электрокаров Chevrolet Bolt, 9 экземпляров – Tesla Model S, 8 – Tesla Model 3, по 6 – Tesla Model X и BMW i3, 5 – Mitsubishi I-Miev, 2 – Jaguar I-Pace и по 1 – Hyundai Ioniq и Hyundai Kona.

Больше всего электромобилей с пробегом в феврале покупали жители Приморского края (35 шт.), Иркутской области (30 шт.), Краснодарского (28 шт.) и Хабаровского (24 шт.) краев. Москва и Санкт-Петербург в этом рейтинге делят между собой пятое место – в обоих субъектах РФ перепродажи подержанных электрокаров в прошлом месяце составили по 19 единиц.

Эксперты также подсчитали, что всего с начала нынешнего года в нашей стране поменяли своих владельцев 740 электромобилей. Это на 40% больше, чем в январе – феврале 2020 года.

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