Тестирование полностью беспилотных машин на дорогах России начнется в 2021 году

Правительство РФ утвердило комплекс мероприятий по поэтапному вводу в эксплуатацию беспилотных автомобилей без инженера-испытателя в салоне. Их тестирование на дорогах общего пользования начнется уже в 2021 году, пишет агентство "ТАСС".

"Комплекс мероприятий предусматривает опытную коммерческую эксплуатацию ВАТС (высокоавтоматизированных транспортных средств) в отдельных субъектах РФ. Реализация мероприятий позволит в период с 2021 года по 2024 годы создать необходимые правовые условия для внедрения ВАТС в транспортный комплекс. Обязательным условием является обеспечение безопасности участников дорожного движения и соблюдение установленных норм и правил", - отмечается в сообщении Минтранса.

По словам главного аналитика Ассоциации ЦТЛ Андрея Ионина, утверждение плана Минтранса России и одновременная возможность запуска "цифровых песочниц" создают реальные условия для первого в России использования беспилотных автомобилей без инженера-испытателя в салоне.

"Принятие этого документа подчеркивает намерение государства развивать регулирование для автономного транспорта и создавать условия для активного развития отрасли", - прокомментировали утверждение документа в "Яндексе".

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