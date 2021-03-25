Дилеры рассказали, как расширение списка «роскошных машин» скажется на авторынке

Минпромторг недавно вновь расширил перечень «роскошных автомобилей», в который вошли и некоторые массовые кроссоверы. В результате сегодня почти каждый десятый новый легковой автомобиль, продаваемый в России, может попасть под действие «налога на роскошь». Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, как это скажется на спросе в масс-сегменте и насколько вообще потребители машин дороже 3 млн рублей учитывают дополнительный налог при покупке.

«Так называемый «налог на роскошь» с 200 моделей (с начала введения в 2014 году) вырос почти до 1400 в 2021-м. Конечно, считаем, что наличие теперь в списке «роскоши» автомобилей масс-бренда как минимум странным. За последние годы цены на автомобили поднялись на 60%, поэтому на сегодняшний день считаем, что будет справедливо поднять нижний порог для налога с 3 млн до 5 млн рублей. Мы уже обсуждаем этот вопрос с представителями госструктур», – рассказал президент Ассоциации РОАД Вячеслав Зубарев.

По мнению директора по развитию компании «РОЛЬФ» Владимира Мирошникова, цены будут постепенно расти, и если минимальная цена автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь», в будущем году не изменится, то спектр моделей наверняка увеличится еще сильнее. Производители не смогут сдерживать цены на определенные модели, чтобы остаться в «доналоговом» ценовом диапазоне, но возможно появление более доступных комплектаций, которые снизят цену автомобилей и помогут их покупателям избежать повышенного налогообложения. А необходимое опционально оснащение покупатель сможет установить в дилерском центре.

«При покупке автомобиля клиенты, конечно, обращают внимание на то, входит ли автомобиль в перечень облагаемых «налогом на роскошь» и сколько в таком случае будет составлять размер дополнительной выплаты. Однако при этом не менее важным параметром является мощность автомобиля, так как ставка дополнительного налога зависит в том числе от количества лошадиных сил: клиенты чаще всего выбирают модели мощностью до 250 л.с. – это пороговое значение при расчете «налога на роскошь», – стараясь уместиться в эту отметку», – говорит директор по продажам «АВИЛОН Volkswagen» Максим Васильев.

В свою очередь, директор департамента маркетинга ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов отмечает, что законодательные изменения должны соответствовать российским реалиям и ценообразованию на авторынке. Это касается не только логичного повышения нижнего порога стоимости автомобилей, попадающих под «налог на роскошь», например, на 15% до 3,5 млн рублей, но и индексации на 10 – 15% верхней планки стоимости автомобилей, попадающих под программы господдержки, так как на рынке осталось уже мало новых иномарок стоимостью до 1,5 млн рублей.

Подробнее о том, как расширение списка «роскошных машин» скажется на авторынке, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».