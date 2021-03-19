Hyundai представит семиместную версию Creta

Компания Hyundai 6 апреля представит в Индии кроссовер Alcazar, который представляет собой семиместный вариант модели Creta второго поколения. Такое название автомобиль получил в честь средневековых дворцов Испании и Португалии, которые были построены в эпоху правления арабов, пишет портал Autonews.ru.

Новинка ориентирована, прежде всего, на индийский рынок, где составит конкуренцию Tata Safari, MG Hector Plus и Mahindra XUV500. Появится ли автомобиль в продаже в других странах, пока не известно.

Дизайн машины будет практически полностью повторять кроссовер Creta. Новинка получит удлиненный задний свес, другие бамперы и измененную решетку радиатора. Hyundai Alcazar предложат в стандартном семиместном исполнении, а также с салоном с шестью посадочными местами. В список доступного оборудования войдут виртуальная приборная панель, мультимедиа с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, шесть подушек безопасности, панорамная крыша и салонное зеркало с автоматическим затемнениям.

В моторной гамме изменений не произойдет: она будет представлена 1,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 115 л. с. и турбодизелем такого же рабочего объема и отдачи. На вершине линейки будет 1,4-литровая бензиновая наддувная «четверка», выдающая 140 л.с. Трансмиссии – 6-ступенчатая «механика», вариатор и 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

В России на данный момент продается кроссовер Hyundai Creta первого поколения. Модель второй генерации появится в России в июне нынешнего года. Ожидается, что дизайн автомобиля будет очень сильно отличаться от новой Creta для других рынков, которая была представлена ранее.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».