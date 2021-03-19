Jaguar Land Rover на четверть сократит производство

Новая стратегия развития Jaguar Land Rover с акцентом на выпуск электромобилей сократит производственные мощности компании на 25% в течение следующих пяти лет. Как следует из новой презентации для инвесторов Jaguar Land Rover, сокращение производства связано с недавно принятым решением об отказе от разработки электромобилей на новой модульной платформе Modular Longitudal Architecture, которую планировали использовать, в частности, для моделей Road Rover и Jaguar J-Pace, а также нового поколения флагманского седана Jaguar XJ. Генеральный директор Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре пообещал, что ни один завод при этом не будет закрыт, пишет портал Motor.ru.

Уже к 2025 году все модели Jaguar должны стать электрическими, а Land Rover собирается выпустить шесть новых электромобилей. В переоборудование производства Jaguar Land Rover инвестирует 2,5 млрд фунтов стерлингов в течение пяти лет, а до конца текущего месяца планируется вложить в поддержку электрификации еще около 1 млрд фунтов стерлингов. В результате компания рассчитывает разработать с чистого листа новую архитектуру для будущих электромобилей.

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