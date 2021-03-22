Стали известны подробности о преемнике седана Renault Logan

Компания Renault раскрыла внешность бюджетного седана Taliant, который придет на смену Logan. Новый Taliant отличается от Dacia Logan третьего поколения оптикой и оригинальными кузовными панелями, также вероятна точечная техническая доработка и изменение гаммы силовых агрегатов в зависимости от рынка сбыта.

Как пишет портал Motor.ru, анонс премьеры Renault Taliant состоялся в Турции, и местный филиал марки позиционирует новинку как преемника Symbol (известен в России, как Logan). Переименование бюджетных моделей Renault планируется давно, и нашей страны оно тоже коснется – на смену Logan и Sandero придут новые, более престижные и оснащенные модели B-сегмента.

О начинке Renault Taliant пока ничего не сообщается, но понятно, что седан представляет собой переосмысленный Dacia Logan и базируется на упрощенной переднеприводной платформе CMF-B. Известно, что аналогичный апгрейд ждет «бюджетник» Renault в Бразилии – три месяца назад Taliant засветился на патентах. Поскольку российский Duster второго поколения унифицирован как раз с бразильской версией, весьма вероятно, что и преемник Renault Logan в нашей стране окажется похож на южноамериканский (и турецкий) Taliant.

Моторная гамма для рынка Турции предположительно будет состоять из «турботроек» 1.0 TCe и четырехцилиндрового турбодизеля 1.5 dCi. О линейке двигателей для России говорить преждевременно, ведь у нас Logan/Sandero сменят поколение в последнюю очередь – не раньше, чем через год. Полностью рассекретить Taliant планируют в первом полугодии, и на турецкий рынок седан выйдет до конца года.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Renault