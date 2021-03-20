Рынок новых люксовых автомобилей в феврале упал на 61%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury в феврале 2021 года составил 39 единиц. Это на 61% меньше результата годичной давности (100 шт.).

Отметим, что падение коснулось пяти из семи марок, которые мы традиционно относим к люксовому сегменту. Причем диапазон этого падения достаточно широк: от 20% (такую динамику продемонстрировал Rolls-Royce) до 100% (в феврале не было куплено ни одного автомобиля Maserati).

Больше всего в последний зимний месяц россияне приобрели автомобилей Mercedes-Benz Maybach S-Class – 16 штук, что на 65% меньше, чем в феврале 2020 года. Кроме того, жители нашей страны приобрели 12 новых автомобилей Rolls-Royce, 8 – Bentley и по 1 – Aston Martin, Ferrari, Lamborghini.

Около 60% автомобилей сегмента Luxury традиционно пришлись на Москву и Московскую область. При этом 19 автомобилей получили «прописку» в Москве, 4 – в Подмосковье. В Санкт-Петербурге встали на учет 3 таких автомобиля. В Татарстане и Ростовской области было приобретено по 2 роскошных машины. Еще в 9 субъектах РФ появилось по 1 новому люксовому автомобилю.

Эксперты агентства также отметили, что и по итогам двух месяцев нынешнего года рынок в данном сегменте демонстрирует падение. Так, в январе – феврале в нашей стране было куплено 59 новых люксовых автомобилей, что на 65% меньше результата за аналогичный период 2020 года.

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