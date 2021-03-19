Эксперты прогнозируют бум продаж электромобилей в 2021 году

Мировые продажи гибридных и электрических автомобилей в 2021 году составят 16% от общих продаж легковых машин против 11% в 2020 году на фоне растущего спроса на электрокары, прогнозируют эксперты британской аналитической компании Oxford Economics (OE). По оценке аналитиков, 2021 год станет периодом активного перехода на автомобили с небензиновыми двигателями, что подстегнет рост продаж машин такого типа, пишет агентство "Прайм".

"Доля (продаж электрокаров) от общего объема продаж новых легковых автомобилей достигнет 16% в 2021 году по сравнению с 11% в 2020 году – это самый большой годовой прирост доли рынка электромобилей за всю историю. К 2030 году эта доля достигнет 44%", – считают в ОЕ.

Более быстрыми темпами спрос на электромобили развивается в Европе, поддерживаемый программами по сокращению вредных выбросов в атмосферу. В этой связи доля продаж электрокаров в Европе в 2021 году может достичь 31%, а к 2030 году – 80%, отметили эксперты.

Стоимость экологичных автомобилей может быть снижена за счет снижения цены автомобильных аккумуляторов, являющихся самым дорогим компонентом в настоящее время (около 30% от стоимости всего автомобиля). По мере удешевления аккумуляторов продажи электрокаров будут расти и существенно ускорятся с 2028 года, полагают в ОЕ.

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