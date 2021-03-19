Volkswagen сократит до 5 тысяч сотрудников в Германии | АВТОСТАТ

Volkswagen сократит до 5 тысяч сотрудников в Германии

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Volkswagen сократит до 5 тысяч сотрудников в Германии

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Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен сократить до 5 тыс. рабочих мест в Германии. По данным газеты Handelsblatt, расходы компании на реструктуризацию могут составить 500 млн евро.

В Volkswagen подтвердили, что достигнуто соглашение с советом работников компании, которое предполагает досрочный или частичный выход на пенсию некоторых сотрудников. Концерн ожидает, что 900 сотрудников выберут досрочный выход на пенсию, пишет агентство "Интерфакс". При этом в Volkswagen не уточнили, какое количество сотрудников может частично выйти на пенсию, однако их количество будет измеряться четырехзначным числом.

Руководитель отдела кадров компании Гуннар Килиан отметил, что Volkswagen необходимо придерживаться "строгого управления издержками, чтобы финансировать необходимые инвестиции в будущем". "Благодаря нашим значительным инвестициям в расширение производства электромобилей и цифровизацию Volkswagen смогла стать пионером преобразований в автомобильной промышленности", - сказал он.

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Фото: Volkswagen

Источник: АВТОСТАТ

Теги: германияперсоналсокращенияvolkswagen

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