Dacia Spring стал самым доступным электрокаром в Европе

Компания Dacia, принадлежащая Renault, назвала цены на новый электрический кроссовер Spring EV. Как отмечается, новинка стала самым доступным экологически чистым автомобилем на европейском рынке.

Во Франции цены на Dacia Spring Electric с учетом государственных субсидий на покупку электрических машин начинаются от 12403 евро, что сопоставимо, например, со стоимостью компактного хэтчбека Dacia Sandero с бензиновым двигателем. Прием заказов на новую модель открывают 20 марта 2021 года, пишет портал Autonews.ru.

При этом Dacia Spring EV получился одним из самых медленных современных автомобилей на рынке. В движение электрокар приводит компактный мотор, выдающий 45 л.с. и 125 Нм крутящего момента, питающийся от литий-ионного аккумулятора на 26,8 кВт/ч. Заявленный разгон автомобиля с места до 100 км/ч составляет 19,1 сек., а для ускорения с 80 до 120 км/ч требуется 26,2 секунды. Максимальная скорость электромобиля составляет 125 км/ч.

Кроссовер может проехать без подзарядки аккумуляторов от 225 до 305 км. При этом для модели предусмотрен специальный режим «Eco», увеличивающий максимальный пробег автомобиля на 10%. При его активации отдача двигателя будет снижена до 31 силы, а максимальную скорость ограничат 100 км/ч. На полную подзарядку батарей от обычной домашней розетки уйдет около 14 часов, а при использовании специальной системы Wallbox – менее 5 часов.

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Фото: Dacia