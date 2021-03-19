Volvo сократит линейку седанов и универсалов ради кроссоверов

Компания Volvo намерена отказаться от некоторых седанов и универсалов из-за того, что их популярность оставляет желать лучшего – гораздо охотнее люди теперь покупают кроссоверы.

Как рассказал в интервью изданию Autocar глава компании Volvo Хокан Самуэльссон, кроссоверы линейки ХС сегодня обеспечивают шведской марке почти три четверти объема продаж, поэтому модельный ряд неизбежно должен претерпеть соответствующие перемены. Дело в том, что, по словам Самуэльссона, на сегодняшний день у Volvo слишком много седанов и универсалов – «больших и маленьких, длинных и очень длинных». От некоторых из них придется отказаться, утверждает глава компании. Он также отметил, что отдельные модели седанов и универсалов, возможно, стоит всё-таки оставить в линейке, «но, вероятно, не так много».

Все освободившиеся ресурсы Volvo бросит на кроссоверы – сегмент SUV, как ожидается, будет только расширяться, пишет портал Motor.ru. Еще одно из важнейших направлений развития – электрификация модельного ряда Volvo. В компании планируют, что к 2030 году в линейке не останется ни одного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, а уже к 2025 году доля моделей с электрическими силовыми установками в глобальных продажах Volvo составит не менее 50%. Остальную половину продаж марке должны обеспечить гибриды. По итогам 2020 года доля электрифицированных моделей составила всего 4,2%.

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Фото: Volvo