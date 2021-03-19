Аналитики назвали средний возраст легковых автомобилей в РФ | АВТОСТАТ

Аналитики назвали средний возраст легковых автомобилей в РФ

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Аналитики назвали средний возраст легковых автомобилей в РФ

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2021
Все оперативные данные

Средний возраст парка легковых автомобилей в России на начало 2021 года составил 13,9 года. По этому показателю Россия не самая отсталая страна даже на фоне Европы. Такие данные предоставили аналитики агентства «АВТОСТАТ» на пресс-конференции по парку ТС в РФ «На чём ездят россияне?» (видеозапись доступна по ссылке).

Отметим, что средний возраст автопарка в Европе - 11,5 года. Среди европейских стран самый молодой парк легковых автомобилей зарегистрирован в Люксембурге (6,5 года), Великобритании (8 лет) и Австрии (8,3 года). А самые старые автомобили колесят по странам Восточной Европы - в Литве средний возраст машин составляет 16,8 года, в Эстонии - 16,7 года, в Румынии - 16,5 года, в Чехии - 14,9 года, в Хорватии - 14,6 года.

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Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилипарксредний возраст автомобиля

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