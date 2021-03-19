Volkswagen намерен к 2025 году стать лидером мирового рынка электромобилей

Германский автоконцерн Volkswagen намерен занять лидирующие позиции на мировом рынке электромобилей до 2025 года.

Как пишет агентство "ТАСС", в 2020 году Volkswagen более чем в три раза увеличил продажи электромобилей. На текущий год запланирована поставка 1 млн подобных транспортных средств. В ближайшие пять лет компания намерена инвестировать порядка 46 млрд евро в создание транспорта с электрическими и гибридными двигателями. К 2030 году Volkswagen планирует увеличить долю полностью электрических автомобилей в общем объеме продаж на территории Европы до 60%. В течение десяти лет компания намерена выпустить около 70 моделей электромобилей, причем порядка 20 из них уже находятся на стадии производства.

Вместе с тем Volkswagen объявил, что планирует к 2030 году создать в Европе сеть из шести заводов по производству батарей для электромобилей. Ожидается, что в год предприятия будут выпускать аккумуляторы совокупной емкостью 240 ГВтч. Первые два завода будут работать в городе Шеллефтео (Швеция) и в Зальцгиттере (Германия) с использованием возобновляемых источников энергии. Производство на предприятии в Швеции должно начаться в 2023 году, а в Германии - в 2025 году.

Какие еще модели Volkswagen и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Volkswagen