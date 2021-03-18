УАЗ выпустит битопливный внедорожник «Патриот»

Ульяновский завод в ближайшее время начнет прием заказов на флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» с битопливным двигателем. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что цены на «экономичную» новинку будут объявлены ближе к старту продаж.

Напомним, УАЗ «Патриот» CNG с заводским газобаллонным оборудованием был представлен еще в апреле 2016 года, однако сертифицировали модель только в прошлом году. Внедорожник укомплектован 2,7-литровым двигателем ЗМЗ-409051, который работает как на бензине, так и на компримированном природном газе (метане). При этом мощность агрегата была снижена с 150 до 128 л.с., а крутящий момент – с 235 до 196 Нм. В Одобрении типа транспортного средства, выданном в 2020 году, упоминалась только версия с механической коробкой передач. По всей видимости, автоматическая трансмиссия «Патриот» CNG не положена.

В ходе тестов, проведенных в 2016 году, выяснилось что битопливный внедорожник на 24% экономичнее обычного, однако сэкономить удалось не за счет меньшего расхода, а благодаря более доступному топливу. Тогда пробег УАЗ «Патриот» CNG при полной заправке трех баллонов (по 55 литров каждый) составил 250 км. В настоящее время средняя стоимость метана составляет 19,48 рубля за один кубометр.

Стоит отметить, что в модельном ряду Ульяновского автозавода уже есть модель с заводским газобаллонным оборудованием: это УАЗ «Пикап», который работает на бензине и пропан-бутановой смеси.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2021 года Ульяновский автозавод реализовал на российском рынке 2882 автомобиля, что на 37% ниже показателя годичной давности. В результате рыночная доля УАЗа составила 1,3% против 2,1% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

Напомним, в марте Ульяновский автозавод представил новую версию легкого коммерческого грузовика УАЗ «Профи» грузоподъемностью 1,5 тонны. Стоимость новинки составляет от 980 тыс. рублей.

Какие еще модели УАЗ и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: УАЗ