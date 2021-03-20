Испанский авторынок в феврале усилил падение | АВТОСТАТ

Испанский авторынок в феврале усилил падение

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Испанский авторынок в феврале усилил падение

Рынок транспортных средств в России
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Испанский авторынок в феврале снизился на 38,4% и составил 58279 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), впервые за время сбора статистики корпоративным клиентам было реализовано больше автомобилей, чем частным покупателям, что обусловлено повышением регистрационного налога и завершением программы обновления автопарка, а также ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. По итогам первых двух месяцев 2021 года продажи автомобилей в этой стране составили 100242 единицы (-44,6%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой популярной в Испании автомобильной маркой в феврале стал Peugeot, реализовавший 6172 автомобиля (-21%). На втором месте идет местный SEAT, который снизил продажи на 42,5% до 4923 единиц. Третью строчку занимает Toyota, чей результат составил 4533 машины (-25,5%). Замыкают пятерку лидеров Volkswagen (4515 шт., -34,4%) и Renault (3746 шт., -40,4%).

Быстро узнать стоимость новых автомбилей этих и других марок на российском рынке можно на сайте «Цена Авто». 

Фото: AutoWP.ru

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажииспанияавторынок европыавтомобильные рынкимировой авторынок

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