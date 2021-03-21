Volkswagen в феврале снизил продажи в России на 8%

Российские дилеры Volkswagen в феврале реализовали 6882 легковых автомобиля – на 8% меньше, чем год назад. По итогам первых двух месяцев 2021 года продажи Volkswagen в России снизились на 9% и составили 12535 машин. В результате Volkswagen занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,8% против 6,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается лифтбек Polo – на этой модели в феврале остановили свой выбор 3880 покупателей (-2%). На втором месте в модельном ряду Volkswagen идет кроссовер Tiguan с показателем 2733 реализованных автомобиля, что на 7% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», весной 2021 года в России начнутся продажи обновленного внедорожника Volkswagen Teramont. Также в этом году на российском рынке будет представлен хэтчбек Golf восьмого поколения. Кроме того, компания Volkswagen анонсировала новый кроссовер Taos для российского рынка. В модельном ряду Volkswagen Taos позиционируется как более компактный SUV, чем Tiguan.

Полный список дилеров Volkswagen (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Volkswagen