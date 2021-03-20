Toyota RAV4 в феврале стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Toyota в феврале реализовали 7640 автомобилей, что на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам первых двух месяцев 2021 года продажи Toyota на российском рынке составили 12973 машины (-11%). В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,0% против 6,7%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в феврале стал кроссовер RAV4, чьи продажи увеличились на 5% и составили 3869 экземпляров. На втором месте по объему реализации идет бизнес-седан Camry, который нашел 1845 покупателей (-24%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры Toyota начали продажи седана Toyota Corolla и купе-кроссовера C-HR в новой специальной серии GR Sport. Кроме того, в продажу поступили пикап Toyota Hilux с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра мощностью 166 л.с., а также кроссовер RAV4 с функциями Toyota Connected Services.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Toyota