Российский рынок новых электрокаров в феврале вырос в 5 раз

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в феврале 2021 года жители России купили 75 новых электромобилей. Это в 5 раз больше, чем в феврале 2020 года (15 шт.).

Как отмечают эксперты агентства, во многом своим существенным ростом сегмент электромобилей обязан двум новым моделям – Porsche Taycan, который вышел на российский рынок в январе 2021 года, и Audi e-tron, который стартовал в июле 2020-го. Более 70% рынка пришлось именно на эти автомобили.

Спортивный электрокар Porsche Taycan в последний зимний месяц был реализован в количестве 32 экземпляров. Таким образом, электрокроссовер Audi e-tron уступил новинке первое место: его приобрели в количестве 21 единицы. На третьем месте модельного рейтинга находится Tesla Model 3 (12 шт.). Кроме них, россияне в феврале купили 4 электромобиля Nissan Leaf, 3 – Tesla Model X, 2 – JAC iEV7S и 1 – Mercedes-Benz EQC.

Эксперты также отметили, что в целом с начала года в нашей стране было приобретено 189 новых электрокаров, что в 5,6 раза больше, чем в январе – феврале 2020 года (34 шт.).

Какие еще электромобили могут появиться в России – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Porsche