Porsche увеличивает свою долю в Rimac Automobili | АВТОСТАТ

Porsche увеличивает свою долю в Rimac Automobili

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Porsche увеличивает свою долю в Rimac Automobili

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Компания Porsche увеличивает свою долю в Rimac Automobili с 15 до 24%. Хорватская компания занимается разработкой и выпуском высокотехнологичных компонентов для электромобилей – в том числе электроприводов большой мощности и батарейных систем. Кроме того, Rimac производит электроприводные суперкары.

Впервые Porsche инвестировала в эту компанию в 2018 году, а в сентябре 2019-го увеличила свою долю в ней до 15%, сообщает пресс-служба штутгартской марки. Как отмечается, новое вложение капитала знаменует расширение стратегического партнерства. Porsche инвестирует еще 70 млн евро. Таким образом, Porsche станет держателем 24% акций компании без определяющего влияния на ее деятельность.

Как заявил заместитель председателя правления Porsche AG и ответственный за финансы и IT Лутц Мешке, компания Rimac высоко зарекомендовала себя в прототипных решениях и выпуске малых серий и уверенно идет к тому, чтобы стать поставщиком номер один для Porsche и других производителей в сегменте высоких технологий. Первые заказы на разработку суперинновационных серийных компонентов Porsche уже передала компании Rimac.

Какие модели Porsche и по какой цене представлены на рынке России в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: AutoWP.ru

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автомобильные компонентыпоставщикиэлектромобилиразработкислияния и поглощенияporsche

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