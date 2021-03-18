Chery объявила цены на новый кроссовер Tiggo 8 Pro

Российские дилеры Chery начали продажи нового семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro. Новинка доступна в комплектации Prestige по цене от 1 млн 999 тыс. 900 рублей в дополнении с пакетами оснащения SpeedLine (200 тыс. руб.) и DreamLine (350 тыс. руб.), сообщает пресс-служба китайской марки. В числе основных конкурентов Tiggo 8 Pro в компании Chery рассматривают Hyundai Santa Fe, KIA Sorento, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan.

Автомобиль в версии Prestige оснащается бензиновым двигателем 2.0 Turbo мощностью 170 л.с. и крутящим моментом 250 Нм, который достигается в диапазоне оборотов коленчатого вала от 2000 до 4500 об/мин, в сочетании с вариатором CVT9. В стандартное оснащение модели входят 18-дюймовые литые диски, передние светодиодные ходовые огни, светодиодный основной свет и задние фонари, электропривод складывания зеркал, камеру заднего вида с системой динамической размётки, передние датчики парковки, систему кругового обзора 360 ° с HD-камерами, шесть подушек безопасности, салон чёрного цвета из высококачественной экокожи, полный зимний пакет, двузонный климат-контроль, электропривод задней двери багажника, газовые упоры капота, датчик дождя, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, дистанционный запуск двигателя, круиз-контроль, цифровую панель приборов с экраном диагональю 7 дюймов, мультимедийную систему с ёмкостным сенсорным экраном диагональю 10.25 дюймов и сенсорную панель управления климатом в салоне, комплекс систем безопасности ESP Bosch 9.3, датчики давления в шинах и др.

Приобретая кроссовер Chery Tiggo 8 Pro с пакетами SpeedLine или DreamLine, покупатель получает автомобиль с более мощным и динамичным силовым агрегатом – турбированный двигатель 1.6 TGDI в сочетании с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями мокрого типа. Максимальная мощность двигателя составляет 186 л.с. при 5500 об/мин, а максимум крутящего момента в 275 Нм мотор выдает в широком диапазоне – 2000-4000 об/мин. Разгон от 0 до 100 км/ч у Tiggo 8 Pro c данным силовым агрегатом и трансмиссией занимает 8,9 секунд.

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro с пакетом SpeedLine в дополнение к оборудованию версии Prestige получает стильный интерьер, противотуманные фары, атмосферную подсветку интерьера, беспроводную зарядку, цифровую приборную панель с диагональю экрана 12.3 дюймов и аналогичных размеров экран системы мультимедиа.

Пакет DreamLine дополнительно имеет темно-коричневыйцвет отделки сидений, панорамную крышу с люком и шторкой, наружную подсветку под зеркалами, функции памяти положения водительского сидения и зеркал, передние датчики парковки, систему кругового обзора 360 ° с камерами HD, мониторинг слепых зон, цветной анимированный LCD-дисплей с диагональю экрана 8 дюймов для управления комфортом и климатом в салоне автомобиля, 8 музыкальных динамиков, систему автоматической остановки и запуска двигателя, позволяющую экономить топливо в момент эксплуатации автомобиля, хромированную отделку педалей и др.

Chery Tiggo 8 Pro построен на платформе T1X также, как и кроссоверы Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. Длина Tiggo 8 Pro составляет 4722 мм (длиннее Tiggo 8 на 22 мм), ширина и высота – такие же, как у Tiggo 8 – 1860 мм и 1746 мм соответственно, как и колесная база в 2710 мм. Клиренс кроссовера равен 190 мм. Tiggo 8 Pro получил переднюю подвеску типа McPherson спереди и независимую многорычажную подвеску сзади.

Внешний вид Chery Tiggo 8 Pro отличает передняя решетка радиатора, выполненная в оригинальном стиле 3D-матрицы. Внутренний дизайн LED-фар ближнего и дальнего света включает в себя двойные сверкающие лезвия. Динамические указатели поворотов создают эффект пульсирующей энергии. Функция статического освещения поворотов реализована с помощью противотуманных LED-фар: она автоматически активируется при включении указателя поворотов, при угле поворота рулевого колеса более 50 градусов и скорости менее 60 км/ч, при движении задним ходом. В задней части автомобиля шестигранные задние LED-фонари визуально перекликаются с исполнением передних динамических указателей поворотов. Завершают спортивный образ автомобиля 18-дюймовые колесные диски из алюминиевого сплава, напоминающие наконечники стреларбалетов, выхлопная система с двумя патрубками, а также плавно ниспадающая крыша к задней стойке кузова и выступ спойлера.

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