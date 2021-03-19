Changan привезет в Россию четыре новинки

Китайская компания Changan планирует в 2021 году начать продажи в России сразу четырех новинок. Как сообщил порталу Autonews.ru официальный представитель бренда, планируется привезти на наш рынок большой кроссовер Uni-K, официальная премьера которого состоялась на Международном автосалоне в Гуанчжоу в ноябре прошлого года.

Также в планах Changan запустить в продажу в России новый седан. Возможно, речь идет о модели Changan Eado, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Кроме того, в 2021 году на российском рынке появятся обновленные кроссоверы CS35 Plus и CS55.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2021 года продажи Changan на российском рынке составили 658 автомобилей (-2%). Лидерами продаж являются компактный кроссовер Changan CS35 Plus и полноприводный внедорожник Changan CS75FL.

Какие еще модели Changan и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Changan