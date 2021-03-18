Toyota и Honda сообщили о приостановке заводов в Северной Америке

Компания Toyota из-за нехватки нефтепродуктов приостановит работу предприятий в Северной Америке. Это повлияет на выпуск автомобилей в штате Кентукки и в Мексике, а также на завод по выпуску двигателей в Алабаме, пишет агентство "Интерфакс".

Кроме того, японский автопроизводитель Honda на следующей неделе приостановит работу большинства своих предприятий в США и Канаде из-за проблем с цепочками поставок. Как пояснили в компании, это обусловлено целым рядом факторов, включая задержки с разгрузкой в портах, глобальный дефицит чипов, связанные с пандемией проблемы и последствия суровой зимы в центральной части США.

Большая часть из пяти североамериканских заводов Honda будут остановлены на неделю с 22 марта. При этом компания не уточняет, какие конкретно предприятия не будут работать. Honda также отметила, что длительность приостановки может быть изменена в зависимости от ситуации с поставками комплектующих.

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