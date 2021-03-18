Рынок новых автобусов в феврале упал на 40%

По данным агентства «АВТОСТАТ», в последний месяц зимы 2021 года объем покупок новых автобусов в России составил 732 единицы, что на 40% ниже, чем в феврале 2020-го.

Более половины (52%) от этого количества пришлось на марку «ПАЗ». Еще 31% рынка суммарно заняли «НЕФАЗ» и «ЛИАЗ».

Автобусы «ПАЗ» за месяц разошлись тиражом в 378 экземпляров – на 29% меньше, чем год назад. Продукция «НЕФАЗ» была куплена в объеме 126 единиц, а «ЛИАЗ» – в объеме 106 штук.

В модельном рейтинге самой популярным на рынке оказался автобус ПАЗ 3205 с результатом 173 автобуса. Вторую строчку занял НЕФАЗ 5299 (126 шт.), третью – ПАЗ 4234 (102 шт.).

Что касается географии, то больше всего новых автобусов в феврале было куплено в Кемеровской области – 103 единицы. На втором месте по объему рынка новых автобусов оказался Санкт-Петербург (99 шт.), на третьем – Москва (51 шт.).

По итогам двух месяцев 2021 года динамика тоже отрицательная: в январе – феврале в России приобрели 1679 новых автобусов, что на 27% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

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Фото: НЕФАЗ