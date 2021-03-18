Toyota представила новый субкомпактный хэтчбек для Европы

Компания Toyota представила новую массовую бюджетную модель А-сегмента для европейского рынка, которая станет преемником субкомпактного хэтчбека Aygo. Пока показан лишь концепт будущей модели под названием Aygo X Prologue. По данным издания Carscoops, премьера серийной версии высокого хэтчбека состоится в конце нынешнего года или в начале 2022 года.

Как пишет портал Autonews.ru, прототип с высоким клиренсом больше напоминает кроссовер. Автомобиль получил массивные колесные арки, агрессивные бамперы, выдвижные дверные ручки, необычную переднюю оптику, вертикальные фонари, рейлинги на крыше и большие колесные диски. Пятую дверь у машины сделали полностью стеклянной.

В боковые зеркала встроены экшн-камеры для съемки поездок, а в задний бампер интегрировано специальное крепление для велосипеда. Фотографии салона хэтчбека пока опубликованы не были.

В основу новинки легла новая платформа GA-B – «младшая» модификация глобальной архитектуры TNGA, предназначенная для компактных переднеприводных автомобилей. Все остальные технические подробности машины пока держатся в секрете. В Toyota лишь отметили, что новинку предложат с классическими двигателями внутреннего сгорания, «чтобы сохранить привлекательную цену для покупателей». В сегменте субкомпактных машин преемник Toyota Aygo присоединится к соплатформенному хэтчбеку Yaris, а также кроссоверу Yaris Cross, который встанет на конвейер в конце 2022 года.

Какие модели Toyota и по какой цене представлены на рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Toyota