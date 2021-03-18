Nissan Qashqai в феврале стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Nissan в феврале реализовали 4750 автомобилей – это на 17% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2021 года в России было продано 8022 автомобиля Nissan, что на 25% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 3,7% против 4,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в феврале стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи снизились на 25% и составили 1968 штук. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 1753 реализованных машины, что на 12% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце 2021 года на российском рынке появится среднеразмерный внедорожник Nissan Pathfinder нового поколения, который будет поставляться в нашу страну по импорту. Еще одной новинкой станет кроссовер Qashqai нового поколения, чья европейская премьера прошла в феврале этого года. Кроме того, компания Nissan рассматривает возможность появления в России внедорожника Patrol следующего поколения.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Nissan