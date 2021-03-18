Какие автомобили покупали петербуржцы в феврале: ТОП-10 моделей

В последний зимний месяц жители Северной столицы приобрели 6,9 тыс. новых легковых автомобилей. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это на 2,5% меньше, чем в феврале 2020 года. Любопытно, что у петербуржцев первые четыре модели в рейтинге самых популярных полностью совпали с предпочтениями москвичей (этот рейтинг «АВТОСТАТ» публиковал ранее).

Как и в Москве, на первое место в Санкт-Петербурге вышел корейский KIA Rio: жители Северной столицы приобрели 420 экземпляров этой модели. Далее в рейтинговой таблице следуют еще два «корейца» – кроссовер Hyundai Creta и седан Hyundai Solaris. Первый был куплен в феврале в количестве 337 единиц, а второй разошелся тиражом в 331 штуку. На четвертом месте находится немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan (262 шт.). На пятой строчке – лифтбек Volkswagen Polo (239 шт.).

В ТОП-10 вошли также две «лады» – LADA Vesta (233 шт.) и LADA Largus (206 шт.), занимающие шестую и седьмую позиции соответственно. Далее следуют Skoda Rapid (197 шт.), Toyota RAV4 (174 шт.) и KIA Sportage (167 шт.).

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: KIA