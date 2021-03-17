КАМАЗ в 2020 году получил 1,5 млрд чистой прибыли по РСБУ

КАМАЗ по итогам 2020 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 1 млрд 545 млн рублей. Выручка компании в отчетный период увеличилась на 16% до 185 млрд 868 млн рублей, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Как отмечается, рост выручки обусловлен динамикой продаж грузовых автомобилей на внутреннем рынке, выводом на рынок первой модели новейшей линейки автомобилей К5 – КАМАЗ-54901 и увеличением объемов реализации пассажирского транспорта (автобусы, электробусы). Прибыль от продаж в прошлом году достигла 5 млрд 345 млн рублей (в 2019-м – убыток в сумме 796 млн руб.). Чистые активы ПАО «КАМАЗ» за 2020 год увеличились на 6 млрд 717 млн и составили 49,5 млрд рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году КАМАЗ реализовал в России 32662 грузовых автомобилей, что на 7,1% больше по сравнению с предыдущим годом. В результате доля КАМАЗа на рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн, по собственным оценкам компании, достигла 47,5% (+3,3% в сравнении с 2019 годом). Кроме того, на экспорт отправлено 4359 грузовиков и сборочных комплектов (-13%). Стоит отметить, что в прошлом году КАМАЗ вывел на рынок новый модельный ряд автомобилей поколения К5: реализованы первые 500 магистральных тягачей КАМАЗ-54901.

Напомним, в соответствии с бизнес-планом, в 2021 году КАМАЗ намерен произвести и реализовать 37 тыс. грузовых автомобилей, из них на российский рынок поступит 32 тыс. автомобилей, остальные – на экспорт. Планируется, что объем инвестиций в 2021 году составит более 16,7 млрд рублей. Из них на развитие модельного ряда будет направлено 13 млрд рублей, более 1 млрд – на НИОКР. Среди основных целей в направлении развития продаж, которые КАМАЗ ставит перед собой на нынешний год, – увеличение доли автомобилей «КАМАЗ» на рынке до 51% за счет роста продаж нового модельного ряда, а также укрепление позиций в сегментах седельных тягачей и спецтехники. На 2021 год запланирован вывод на рынок новых моделей поколения К5: седельный тягач 6х2, самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4. Также планируется продолжить развитие модельного ряда газомоторной техники, в том числе вывод на рынок КАМАЗ-54901 с газовым двигателем.

Несмотря на то, что КАМАЗ продолжает активно расширять модельный ряд автомобилей поколения К5, выпуск грузовиков с классической кабиной К3 прекращаться в ближайшее время не будет, поскольку на них сохраняется высокий спрос в России. А вот автомобили поколения К4, скорее всего, будут сняты с конвейера в 2024 году. Напомним, кабиной К4, производство которой стартовало на прессово-рамном заводе компании в 2013 году, оснащается семейство перспективных автомобилей, включая популярный тягач КАМАЗ-5490, самосвалы КАМАЗ-6580, КАМАЗ-65801, бортовой автомобиль КАМАЗ-65207 и т.д.

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