Производители автокомпонентов получат дополнительную господдержку

Правительство РФ поручило Минпромторгу и Минфину до 15 апреля проработать механизмы дополнительной поддержки производства автокомпонентов в России с использованием средств Фонда развития промышленности (ФРП).

Как пишет агентство «Финмаркет», программа поддержки локализации автокомпонентов стартовала в России с 1 января 2021 года. В рамках нее государство софинансирует через ФРП на грантовой основе проекты по производству компонентов для автомобилей в размере порядка 30% от общей стоимости инвестиций в каждый проект. Минпромторг оценивал стоимость программы более чем в 200 млрд рублей на 10 лет.

На 2021 год в бюджете на поддержку производства автокомпонентов с помощью грантов ФРП заложено около 1 млрд рублей. Однако в конце прошлого года российские автопроизводители заявляли о необходимости увеличить финансирование программы. В частности, вице-президент АВТОВАЗа по GR, внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак отмечал, что заложенных средств недостаточно для привлечения в Россию крупных международных игроков. По его словам, для локализации только электроники в автопроизводстве необходимо порядка 30 млрд рублей.

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