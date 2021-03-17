Haval открыл первый дилерский центр в Калининграде

Компания Haval открыла первый дилерский центр в Калининграде. Теперь дилерская сеть Haval в России насчитывает 97 официальных центров по продаже и обслуживанию автомобилей, сообщает пресс-служба китайской марки.

Самый западный дилерский центр Haval в России расположился на территории автосалона ГК «Аскар» в Калининграде. В новом дилерском центре доступна вся модельная линейка: кроссоверы Haval F7 и F7x, рамные внедорожники Haval H9 и H5, а также новый пикап GWM Wingle 7, который появился в России в октябре 2020 года.

Как отмечается, появление первого дилерского центра Haval в самом западном регионе страны – важный шаг бренда на пути создания широкой и развитой дилерской сети в России. На сегодняшний день клиенты могут получить ключи от нового автомобиля Haval и обслуживать его у официального представителя в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, а также Сибирском регионе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры Haval реализовали 2158 автомобилей, что на 77% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2021 года в России было продано 3725 кроссоверов и внедорожников марки (+52%).

В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке пять новых моделей. По неофициальным данным, в 2021 году появятся компактный кроссовер First Love, который в России получит название Jolion, а также внедорожник H6 третьего поколения.

В каких еще городах есть дилерские центры Haval, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».