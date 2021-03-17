Автохолдинг «КЛЮЧАВТО» подвел итоги работы за 2020 год

Автохолдинг «КЛЮЧАВТО» по итогам 2020 года получил выручку в размере свыше 110 млрд рублей (за вычетом НДС), что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них 75 миллиардов принесли продажи новых автомобилей, 18 миллиардов – продажи автомобилей с пробегом, около 10 миллиардов реализация запасных частей, 4 миллиардов – услуги по техническому обслуживанию и ремонту и более 4 млрд от реализации финансовых, страховых продуктов и прочих видов деятельности. В течение года компании удалось сократить в 2 раза долговую нагрузку и получить рост по Ebitda на 203% или в 2 раза к аналогичному периоду 2019 года, сообщает пресс-служба «КЛЮЧАВТО».

В прошлом году холдинг «КЛЮЧАВТО» реализовал 43187 новых автомобилей, что на 15% меньше, чем в 2019 году. Четвертая часть новых автомобилей была продана корпоративным клиентам – 10037 единиц (-29%). Продажи в лизинг (юридическим лицам) составили 4685 машин (-9%). Продажи автомобилей с пробегом остались практически на уровне 2019 года – 24200 штук.

В 2020 году холдинг «КЛЮЧАВТО» пополнил свой актив 12 дилерскими центрами: Mercedes-Benz, Mazda в Волгограде, KIA, Geely, Changan в Краснодаре, Changan, Mazda, Haval в Ставрополе, Mazda в Минеральных Водах, Renault в Новороссийске, Hyundai в Курске, Chery в Ростове-на-Дону.

«В стратегии холдинга на 2021 год увеличение масштаба присутствия дилерской группы по стране, развитие бизнеса автомобилей с пробегом, совершенствование бизнес-процессов, усиление команды и корпоративного бренда, повышение эффективности ведения бизнеса в целом», – заявил исполнительный директор «КЛЮЧАВТО» Антон Сергеев.

Напомним, сегодня «КЛЮЧАВТО» является официальным дилером автомобилей таких марок, как Audi, Bentley, BMW, Changan, Chery, Datsun, Ford, Fuso, Geely, Genesis, Haval, Hino, Hyundai, Jaguar, KAMAZ, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Trucks, Mercedes-Benz Van, Mitsubishi, Nissan, Renault, Skoda, Toyota, Volkswagen, КАСП, и в настоящее время насчитывает 84 автоцентра (71 дилерский центр по продаже новых автомобилей, 13 центров по продаже автомобилей с пробегом) и 29 автомобильных брендов. Обширная дилерская сеть «КЛЮЧАВТО» представлена автоцентрами в 18 крупных городах страны.

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