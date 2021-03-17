Европейский авторынок в феврале продолжил падение

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам февраля снизились на 20,3% и составили 850170 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательная динамика обусловлена закрытиями дилерских центров и другими карантинными ограничениями в европейских странах из-за второй волны коронавирусной инфекции. По итогам первых двух месяцев 2021 года реализация автомобилей в Европе составила 1 млн 693 тыс. 059 единиц (-23,1%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за февраль, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 94242 машины (-21,7%). На втором месте идет Peugeot с показателем 66080 автомобилей (-12,2%). Третью строчку занимает Toyota, реализовавшая 50181 машину (-10,5%). Замыкают пятерку лидеров Skoda (48193 шт., -13,8%) и Renault (48141 шт., -34,7%).

Автомобили этих и других марок можно найти и в России, в автосалонах проверенных дилеров.