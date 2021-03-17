Выпуск легковых автомобилей в феврале вырос на 6%

По данным Росстата, за два первых месяца 2021 года с российских конвейеров сошло 219 тыс. легковых автомобилей, что на 3,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в феврале было выпущено 124,7 тыс. машин – это на 6,3% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что АВТОВАЗ в феврале начал производство обновленного семейства LADA Largus. А на калининградском «Автоторе» стартовал выпуск обновленного компактного хэтчбека KIA Picanto и нового кроссвэна KIA Carnival. Кроме того, с конвейера предприятия Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде сошел 400-тысячный автомобиль с момента запуска производства полного цикла в декабре 2012 года.

Производство грузовых автомобилей в январе-феврале составило 20,9 тыс. единиц, что на 49,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 15,3 тыс. грузовиков – это на 45,7% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что КАМАЗ в феврале увеличил производство на 22,7%, выпустив 3606 машинокомплектов. Кроме того, Горьковский автозавод в прошлом месяце начал производство бескапотного среднетоннажного грузовика «Валдай Next». А на калужском предприятии «ПСМА Рус» стартовала сборка фургона Citroen Berlingo второго поколения.

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Фото: KIA