Новый электрокроссовер BMW iX появится в России в 2022 году

Компания BMW Group представила новый электрический кроссовер BMW iX, построенный на инновационной компонентной базе, определяющей будущее электромобилей концерна. Выход BMW iX на российский рынок запланирован на 2022 год, сообщает пресс-служба баварской марки.

Уже в стандартном оснащении BMW iX оснащается декоративными элементами BMW i Blue. В фирменном голубом цвете выполнены эмблемы BMW на капоте и багажной двери, окантовка воздуховодов на переднем бампере, полосы на порогах и аэродинамические элементы в нижней части заднего бампера. Решетка радиатора BMW, изготовленная с использованием лазерной технологии, служит интеллектуальной панелью со встроенными датчиками, камерами и радаром для передовых систем помощи водителю. Эмблема BMW на капоте представляет из себя функциональный элемент, выполняющий роль крышки заливной горловины для жидкости омывателя ветрового и заднего стекол. Опциональная панорамная крыша BMW iX с электрохромным затемнением – это самая большая стеклянная поверхность в серийных автомобилях BMW Group.

Для BMW iX опционально доступен пакет Sport, который включает в себя окраску кузова Aventurine Red metallic из линейки цветов BMW Individual, переработанный аэродинамический обвес с треугольными воздуховодами в переднем бампере, черные глянцевые элементы экстерьера и спортивные легкосплавные диски диаметром 21 дюйм.

Что касается интерьера, BMW iX – первый серийный автомобиль BMW Group с шестиугольным рулевым колесом, который дает водителю лучший обзор приборной панели. На спицах расположены сенсорные элементы управления, а для обогрева руля доступна опциональная трехступенчатая регулировка температуры. Салон электрического BMW iX также отличают изогнутая приборная панель BMW Curved Display, новые сиденья со встроенными подголовниками и панорамной стеклянной крыше, а отсутствие центрального тоннеля создает дополнительное пространство для ног и место для хранения вещей. Центральная консоль BMW iX дополнена новым селектором переключения передач и прозрачным контроллером iDrive с сенсорным управлением и подсветкой.

Кроме того, BMW iX получил проекционный дисплей нового поколения. На лобовое стекло выводятся ключевые данные о вождении: скорость автомобиля, сообщения систем диагностики, предупреждения электронных ассистентов, маршрутные инструкции и мультимедийный контент.

Уже в стандартном оснащении BMW iX располагает автоматическим двухзонным климат-контролем. Опционально предлагаются четыр6хзонная климатическая система и эффективный обогрев центральной консоли, перчаточного ящика, дверных панелей, подлокотника и руля.

В момент запуска BMW iX будут доступны модификации BMW iX xDrive40 и xDrive50, которыеоснащены полным приводом и двумя электромоторами – по одному электродвигателю на каждую ось. Мощность версии BMW iX xDrive40 составляет более 300 л.с. До 100 км/ч кроссовер разгоняется приблизительно за 6 секунд, а запас хода на одной зарядке превышает 400 км (в соответствии с испытательным стандартом WLTP). Модификация BMW iX xDrive50 оснащена силовой установкой мощностью свыше 500 л.с., обеспечивающей разгон до 100 км/ч за менее чем 5 секунд. Запас хода составляет более 600 км.

Компонентная база BMW eDrive пятого поколения включает в себя электродвигатели, трансмиссию, силовую электронику, технологию скоростной зарядки и высоковольтную батарею. В модификации BMW iX xDrive40 емкость батареи превышает 70 кВт/ч, а предельная мощность зарядки достигает 150 кВт. Энергоемкость батареи BMW iX xDrive50 составляет более 100 кВт/ч, а максимальная мощность зарядки – 200 кВт.

А какие модели можно ждать на российском рынке уже в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».