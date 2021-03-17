Новый электрокроссовер BMW iX появится в России в 2022 году | АВТОСТАТ

Новый электрокроссовер BMW iX появится в России в 2022 году

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Новый электрокроссовер BMW iX появится в России в 2022 году

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Компания BMW Group представила новый электрический кроссовер BMW iX, построенный на инновационной компонентной базе, определяющей будущее электромобилей концерна. Выход BMW iX на российский рынок запланирован на 2022 год, сообщает пресс-служба баварской марки.

Уже в стандартном оснащении BMW iX оснащается декоративными элементами BMW i Blue. В фирменном голубом цвете выполнены эмблемы BMW на капоте и багажной двери, окантовка воздуховодов на переднем бампере, полосы на порогах и аэродинамические элементы в нижней части заднего бампера. Решетка радиатора BMW, изготовленная с использованием лазерной технологии, служит интеллектуальной панелью со встроенными датчиками, камерами и радаром для передовых систем помощи водителю. Эмблема BMW на капоте представляет из себя функциональный элемент, выполняющий роль крышки заливной горловины для жидкости омывателя ветрового и заднего стекол. Опциональная панорамная крыша BMW iX с электрохромным затемнением – это самая большая стеклянная поверхность в серийных автомобилях BMW Group.

Для BMW iX опционально доступен пакет Sport, который включает в себя окраску кузова Aventurine Red metallic из линейки цветов BMW Individual, переработанный аэродинамический обвес с треугольными воздуховодами в переднем бампере, черные глянцевые элементы экстерьера и спортивные легкосплавные диски диаметром 21 дюйм.

Что касается интерьера, BMW iX – первый серийный автомобиль BMW Group с шестиугольным рулевым колесом, который дает водителю лучший обзор приборной панели. На спицах расположены сенсорные элементы управления, а для обогрева руля доступна опциональная трехступенчатая регулировка температуры. Салон электрического BMW iX также отличают изогнутая приборная панель BMW Curved Display, новые сиденья со встроенными подголовниками и панорамной стеклянной крыше, а отсутствие центрального тоннеля создает дополнительное пространство для ног и место для хранения вещей. Центральная консоль BMW iX дополнена новым селектором переключения передач и прозрачным контроллером iDrive с сенсорным управлением и подсветкой.

Кроме того, BMW iX получил проекционный дисплей нового поколения. На лобовое стекло выводятся ключевые данные о вождении: скорость автомобиля, сообщения систем диагностики, предупреждения электронных ассистентов, маршрутные инструкции и мультимедийный контент.

Уже в стандартном оснащении BMW iX располагает автоматическим двухзонным климат-контролем. Опционально предлагаются четыр6хзонная климатическая система и эффективный обогрев центральной консоли, перчаточного ящика, дверных панелей, подлокотника и руля.

В момент запуска BMW iX будут доступны модификации BMW iX xDrive40 и xDrive50, которыеоснащены полным приводом и двумя электромоторами – по одному электродвигателю на каждую ось. Мощность версии BMW iX xDrive40 составляет более 300 л.с. До 100 км/ч кроссовер разгоняется приблизительно за 6 секунд, а запас хода на одной зарядке превышает 400 км (в соответствии с испытательным стандартом WLTP). Модификация BMW iX xDrive50 оснащена силовой установкой мощностью свыше 500 л.с., обеспечивающей разгон до 100 км/ч за менее чем 5 секунд. Запас хода составляет более 600 км.

Компонентная база BMW eDrive пятого поколения включает в себя электродвигатели, трансмиссию, силовую электронику, технологию скоростной зарядки и высоковольтную батарею. В модификации BMW iX xDrive40 емкость батареи превышает 70 кВт/ч, а предельная мощность зарядки достигает 150 кВт. Энергоемкость батареи BMW iX xDrive50 составляет более 100 кВт/ч, а максимальная мощность зарядки – 200 кВт.

А какие модели можно ждать на российском рынке уже в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиэлектромобилиsuvкроссоверыbmw

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