Авторынок Украины в феврале показал падение на 6%

В феврале 2021 года жители Украины купили более 6,5 тыс. новых легковых автомобилей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 6% ниже результата годичной давности (7 тыс. шт.).

Лидером украинского авторынка в последний месяц зимы стал Renault – за месяц продукция французской марки разошлась тиражом в 930 экземпляров (-23% к февралю 2020-го). Японская Toyota – на втором месте, таких автомобилей в феврале приобрели 880 штук – на 16% меньше, чем год назад. В ТОП-5 украинского авторынка среди брендов по итогам февраля 2021 года попали также Skoda (450 шт.), KIA (410 шт.) и Hyundai (330 шт.). При этом только чешская марка показывает рост (+29%), а обе корейcкие – ушли «в минус» (-13% и -6% соответственно).

Самым популярным автомобилем на Украине в феврале стал представитель Toyota – кроссовер RAV4, который приобретен в количестве 400 экземпляров. Вторую и третью строчку модельного рейтинга заняли Renault Duster и KIA Sportage (370 и 360 шт. соответственно). Четвертая позиция принадлежит хэтчбеку Renault Sandero (210 шт.), а замыкает пятерку лидеров кроссовер Nissan Qashqai (200 шт.).

Всего же с начала года в соседней стране было приобретено 12,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 12% меньше, чем в январе – феврале 2020 года.

Эти автомобили можно найти и в России – в автосалонах проверенных дилеров.