ГК «АВТОDOM» приобрела у «АвтоСпецЦентра» столичный дилерский бизнес Audi

ГК «АВТОDOM» приобрела столичный дилерский бизнес Audi и здания автоцентров у ГК «АвтоСпецЦентр». Сумму сделки стороны не раскрывают.

Как сообщили порталу «Новый проспект» в ГК «АВТОDOM», отныне группа владеет московскими дилерскими центрами и зданиями «Ауди Центр Таганка», «Ауди Центр Варшавка», «Ауди Центр Восток». Также «АВТОDOM» приобрела здание «Порше Центр Таганка», где за «АСЦ» останется только дилерство марки. Участники московского авторынка полагают, что в дальнейшем контракт по продаже Porsche может также перейти к ГК «АВТОDOM»: смысла в покупке здания автоцентра без франшизы они не видят. Кроме того, у ГК «АВТОDOM» уже есть дилерский центр Porsche в Петербурге, где она контролирует 37% от всех продаж марки в городе.

«Для АСЦ данная сделка – выгодная продажа дилерских центров Audi на фоне высокого финансового результата по итогам 2020 года. Эта сделка позволила оптимизировать кредитный портфель холдинга. Текущая стратегия «АСЦ» предполагает укрепление позиций в массовом сегменте», – заявил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

Напомним, летом 2020 года ГК «АВТОDOM» уже выкупила у «АвтоСпецЦентра» бизнес по продаже BMW и Mini «Адванс-Авто», который теперь работает под брендом «АВТОДОМ Внуково».

В результате новой сделки с «АСЦ» столичный портфель ГК «АВТОDOM» будет насчитывать уже четыре дилерских центра Audi (с 2019 года компания владеет автосалоном «Ауди Центр Алтуфьево»). В «АВТОDOMе» уточнили, что его доля в продажах марки в Москве составит 38,1%. Всего в Москве 10 дилерских предприятий продают Audi.

В портфеле ГК «АВТОDOM» бренды BMW, BMW Motorrad, MINI, Lamborghini, Jaguar, Land Rover, Ducati, Mercedes Benz, Smart, Porsche, Audi, Volvo, KTM. Дилерские центры расположены в Москве (10 дилерских центров и 19 шоу-румов) и Петербурге (четыре дилерских центра и шесть шоу-румов).

Полный список официальных дилеров по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: «Ауди Центр Таганка»