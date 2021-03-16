Автопарк – 2021: сколько автобусов в России?

По состоянию на 1 января нынешнего года на территории РФ насчитывается 411,1 тыс. автобусов (без учета LCV). Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки пресс-конференции «Автомобильный парк: на чем ездят россияне?», которая состоится завтра, 17 марта, в 14-00 по московскому времени.



Как отмечают эксперты, 75% всей автобусной техники в нашей стране – российского производства. Причем порядка половины (46%) – это продукция Павловского автозавода, которой зарегистрировано в количестве 188,4 тыс. единиц. Еще 20% приходится на марки «КАВЗ» (45,6 тыс. шт.) и «ЛИАЗ» (38,7 тыс. шт.).

В модельной структуре позицию лидера тоже занимает представитель бренда «ПАЗ» – автобус с индексом 3205 (131,2 тыс. шт.), доля которой составляет 32% от общего парка.

Около 60% всех автобусов в стране сосредоточено в трех федеральных округах – Центральном (97,2 тыс. шт.), Приволжском (79,8 тыс. шт.) и Сибирском (66,1 тыс. шт.).

Более подробная информация о состоянии автомобильного парка РФ будет представлена на пресс-конференции, для участия в которой можно зарегистрироваться здесь.

Фото: НЕФАЗ