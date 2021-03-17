Jeep представил флагманские внедорожники Wagoneer и Grand Wagoneer

Компания Jeep представила новые флагманские внедорожники, для которых возродили названия Wagoneer и Grand Wagoneer. Автомобили составят конкуренцию большим роскошным моделям, в том числе Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Lexus LX.

Как пишет портал Autonews.ru, внешне внедорожники не сильно отличаются от концепт-кара Grand Wagoneer, представленного в сентябре 2020 года. Американская компания позиционирует новинки в качестве отдельного роскошного семейства автомобилей – у серийных Wagoneer и Grand Wagoneer нет фирменных эмблем Jeep: на кузове имеются только надписи с названием модели.

Семейство внедорожников разделило основные узлы и агрегаты с пикапом Ram 1500. Wagoneer и Grand Wagoneer имеют одинаковые габариты, отличаясь друг от друга двигателями и уровнем оснащения. Длина автомобилей составила 5435 мм, а размер их колесной базы равен 3124 мм. Машины доступны как с восьмиместным салоном, так и в модификации с семью посадочными местами, где во втором ряду вместо сплошного дивана установлены раздельные капитанские кресла.

В салоне у Jeep Wagoneer установлена 10,3-дюймовая виртуальная приборная панель и 10,1-дюймовый сенсорный экран мультимедийного комплекса. У варианта Grand Wagoneer диагональ этих дисплеев увеличена до 12,3 и 12 дюймов соответственно. Уже в базовой комплектации автомобили имеют отделку салона кожей Nappa.

Jeep Wagoneer оснащен 5,7-литровым двигателей V8, работающим по схеме «умеренный гибрид». Отдача мотора, действующего вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, составила 397 л.с. и 548 Нм крутящего момента. Базовый вариант внедорожника имеет задний привод, однако предусмотрены модификации с четырьмя ведущими колесами, понижающей передаче и электронной блокировкой заднего дифференциала.

Внедорожник Grand Wagoneer укомплектован «восьмеркой» объемом 6,4 л, развивающей 477 л.с. и 617 Нм. Двигатель работает с «автоматом» и полным приводом с понижающей передачей. Кроме того, для внедорожника в базе предусмотрена пневматическая подвеска.

В США продажи новых внедорожников Jeep начнутся ближе к лету 2021 года. Цены на Wagoneer стартуют с отметки 58 тыс. долларов, а Grand Wagoneer обойдется минимум в 87 тыс. долларов.

Какие модели Jeep и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Jeep