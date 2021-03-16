В Великобритании возобновили продажи LADA 4x4

В Великобритании возобновили продажи внедорожника LADA 4x4, который не так давно переименовали в Niva Legend. Эта модель доступна к заказу через британский сайт lada4x4.co.uk, пишет портал Motor.ru.

Возвращение классической «Нивы» в Соединенное Королевство стало возможным благодаря Brexit. С 1 января Великобритания вышла из состава Евросоюза, а значит, продаваемые в стране автомобили могут не соответствовать жесткому экологическому стандарту Euro 6d. Нет сомнений, что скоро британские власти займутся автомобилями с «грязным» выхлопом, ведь с 2032 года в Соединенном Королевстве планируют запретить продавать транспортные средства с бензиновыми и дизельными ДВС. Однако пока законодательных препонов для реализации LADA 4x4 нет, и один из бизнесменов решил воспользоваться ситуацией.

На сайте lada4x4.co.uk отсутствует информация о сроках поставки внедорожников, однако первую партию машин планируют привезти в ближайшее время. Продавец советует клиентам успеть купить российский внедорожник, пока их еще выпускают. Прямых конкурентов у «Нивы» в Англии действительно нет, ведь продажи нового Suzuki Jimny были прекращены в прошлом году по экологическим причинам, а на момент отставки японский внедорожник стоил от 15,5 тыс. фунтов стерлингов.

Стартовая цена за трехдверную LADA 4x4 в Великобритании – 14,9 тыс. фунтов стерлингов, то есть с 2010 года «Нива» подорожала примерно на 5 тыс. фунтов стерлингов. Стоит отметить, что в 2016 году в Великобритании реализовали всего шесть LADA 4x4, то есть пять лет назад основной причиной прекращения продаж была не экология, а низкий спрос.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля LADA 4x4 (и не только LADA 4x4) на российском рынке можно на сайте «Цена авто».