Около 700 автомобилей Skoda Octavia попали под отзыв в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 685 автомобилей Skoda Octavia, реализованных с 2014-го по 2016 год. Причина отзыва: из-за ошибки программного обеспечения блока управления двигателя может возникать риск некорректного функционирования системы рециркуляции отработавших газов, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнено обновление программного обеспечения блока управления двигателя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в ноябре прошлого года в России стартовали продажи Skoda Octavia нового поколения. На данный момент модель доступна только со 150-сильной 1,4-литровой «турбочетверкой», действующей с механической коробкой передач, либо с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Цены на автомобиль стартуют с отметки 1 млн 443 тыс. рублей. По итогам первых месяцев 2021 года новую Skoda Octavia приобрели 2305 российских потребителей. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во втором квартале 2021 года новая Skoda Octavia будет также доступна с базовым двигателем 1.6 MPI/110 л.с. и мощным 2.0 TSI/190 л.с.

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