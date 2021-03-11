Chery Tiggo 8 Pro получит полный привод в России

Новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro получит в России полноприводную модификацию. Автомобиль в версии 4×4 появится у российских дилеров к концу 2021 года, сообщил порталу «Китайские автомобили» директор по продажам «Чери Автомобили Рус» Антон Ганжа.

С каким мотором будет работать система полного привода, не уточняется. На китайском рынке такая версия будет комплектоваться 2,0-литровой «турбочетверкой» с отдачей 254 л.с. Однако в нашей стране этот двигатель представлен не будет.

На российском рынке Chery Tiggo 8 Pro будет доступен с двумя вариантами бензиновых силовых агрегатов: турбированным двигателем 1.6 TGDI (186 л.с.) в сочетании с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач DCT7 и турбированным двигателем объемом 2.0 литра (170 л.с.) в паре с вариатором СVT9.

Chery Tiggo 8 Pro построен на платформе T1X также, как и кроссоверы Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. Длина Tiggo 8 Pro составляет 4722 мм (длиннее Tiggo 8 на 22 мм), ширина и высота – такие же, как у Tiggo 8 – 1860 мм и 1746 мм соответственно, как и колесная база в 2710 мм. Клиренс кроссовера равен 190 мм. Tiggo 8 Pro получил переднюю подвеску типа McPherson спереди и независимую многорычажную подвеску сзади.

Внешний вид Chery Tiggo 8 Pro отличает передняя решетка радиатора, выполненная в оригинальном стиле 3D-матрицы. Внутренний дизайн LED-фар ближнего и дальнего света включает в себя двойные сверкающие лезвия. Динамические указатели поворотов создают эффект пульсирующей энергии. Функция статического освещения поворотов реализована с помощью противотуманных LED-фар: она автоматически активируется при включении указателя поворотов, при угле поворота рулевого колеса более 50 градусов и скорости менее 60 км/ч, при движении задним ходом. В задней части автомобиля шестигранные задние LED-фонари визуально перекликаются с исполнением передних динамических указателей поворотов. Завершают спортивный образ автомобиля 18-дюймовые колесные диски из алюминиевого сплава, напоминающие наконечники стреларбалетов, выхлопная система с двумя патрубками, а также плавно ниспадающая крыша к задней стойке кузова и выступ спойлера.

Продажи нового семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro на российском рынке начнутся 18 марта 2021 года. В числе основных конкурентов новинки в компании Chery рассматривают Hyundai Santa Fe, KIA Sorento, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Chery