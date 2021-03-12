Hyundai-KIA пока не отказывается от производства на «Автоторе»

Корейский автоконцерн Hyundai-KIA не высказал намерения перевести производство с калининградского предприятия "Автотор" в Санкт-Петербург, где им был приобретен завод GM. Об этом сообщил председатель совета директоров "Автотор Холдинг" Валерий Горбунов. По его словам, на имеющимся заводе Hyundai-KIA в Санкт-Петербурге есть дефицит мощностей под выпускаемые модели и новые модели, которые должны быть поставлены на производство. "Они могли бы производить больше, и рынок просит больше, нет мощностей", - заключил В.Горбунов, которого цитирует "Российская газета". Напомним, в настоящее время на предприятии выпускаются седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line.

В ноябре 2020 года компания Hyundai закрыла сделку по приобретению завода General Motors в Санкт-Петербурге. При этом финансовые подробности сделки и планы компании на новую площадку в России не раскрываются. Напомним, производственная мощность предприятия в Шушарах составляет 60 тыс. автомобилей в год, инвестиции GM в его строительство составили 300 млн долларов.

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