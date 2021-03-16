«Группа ГАЗ» начала производство автобусов на сжиженном природном газе

На Ликинском автобусном заводе «Группы ГАЗ» стартовало серийное производство автобусов, работающих на сжиженном природном газе. Автобусы ЛиАЗ-5292 LNG расширяют линейку газовой техники «Группы ГАЗ», выпускающей автобусы и коммерческие автомобили на сжатом природном газе (CNG), сообщает пресс-служба автопроизводителя. Первые экологически чистые машины поставлены в Челябинск, где автобус успешно зарекомендовал себя в тестовой эксплуатации осенью 2020 года. В данный момент тестовые испытания модели ЛиАЗ-5292 LNG проходят в Санкт-Петербурге.

Городская низкопольная модель ЛиАЗ-5292 LNG является первым автобусом большого класса на сжиженном природном газе, серийно выпускающимся в России. Автобус комплектуется отечественным газовым двигателем ЯМЗ-536. Сжиженный газ хранится в криобаке под давлением не выше 19 атмосфер. Объем криобака в 375 л обеспечивает запас хода машины на одной заправке свыше 300 км. Технологии, применяемые в автобусе, сохраняют постоянную температуру топлива -160°С и гарантируют отсутствие чувствительности топлива к температуре окружающей среды. Топливный бак расположен в заднем свесе машины, что обеспечивает быстрый и удобный доступ к техническому обслуживанию без необходимости демонтажа емкости.

Новая модификация автобуса рассчитана на перевозку 111 пассажиров и сохраняет все преимущества базовой модели: низкий уровень пола, просторную накопительную площадку, систему книлинг (наклон кузова в сторону остановки для удобства посадки и высадки пассажиров). В автобусе установлена система климат-контроля, USB-зарядки, видеонаблюдение, ЭРА-ГЛОНАСС, электронные маршрутоуказатели, табло с бегущей строкой. ЛиАЗ-5292 LNG оборудован механической аппарелью для въезда в салон маломобильных пассажиров, специальными местами для инвалидной коляски, кнопками связи с водителем.

Как отмечается, использование природного газа позволяет существенно снизить топливные затраты по сравнению с бензином и дизельным топливом. Кроме того, природный газ является одним из самых экологичных видов моторного топлива.

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